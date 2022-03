Wanda Nara ha tradito Icardi con il bodyguard? Ora parla Agustin

Wanda Nara di nuovo al centro del gossip. Da qualche giorno i media argentini sono tornati ad occuparsi della vita privata dell'imprenditrice. Secondo qualcuno la 35enne avrebbe tradito il marito Mauro Icardi con il bodyguard Agustin Longueira . Una sorta di vendetta quella della Nara dopo aver scoperto della tresca tra il calciatore del Paris Saint-Germain e l'attrice China Suarez. Quando però avrebbe confessato il tradimento all'attaccante Maurito avrebbe deciso di licenziare su due piedi Longueira. "Non ho bisogno di chiarire che tutto è più di una bugia. Ma la sproporzionata mancanza di rispetto non finisce mai di stupirmi. Non sono quel tipo di persona o donna. Non ho mai fatto una cosa del genere. Mi gestisco diversamente perché sono diversa“, ha replicato Wanda su Instagram. Ora è arrivata la versione della guardia del corpo...

Il bodyguard rompe il silenzio

"Non mi ha licenziato Icardi. Il contratto è scaduto proprio quando loro sono venuti in vacanza in Argentina. Quando la sua festa di compleanno è finita l'ho riaccompagnata a casa e poi sono andato via", ha fatto sapere Agustin Longueira nel programma tv Show Partners rispondendo a chi aveva insinuato una notte di passione con Wanda dopo il birthday party di lei. "Io e la Nara siamo rimasti soli a malapena due volte e per pochi minuti, di cui una in ascensore. C'era una buona connessione tra di noi ma nulla più", ha aggiunto.