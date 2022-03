"Wanda Nara ha tradito Icardi con il suo bodyguard": clamoroso scoop

"Wanda-Longueira, ecco i dettagli del tradimento ad Icardi"

Diego Estevez ha parlato di un rapporto di profonde fiducia ed amicizia tra Wanda Nara e il bodyguard Longueira, in un momento complicato per la showgirl dovuto allo scandalo tra il marito e China Suarez: "Agustin gli prestò la spalla e ad un certo punto si confusero, ma ci fu solo una chiacchierata. Tutto è accaduto a livello emotivo. Lo ha invitato a una festa privata al Presidente Bar, dove a Zaira era stata organizzata UNA festa di compleanno a sorpresa. C'era ache la guardia del corpo. Finita la festa, un gruppo di persone si è recato nell'appartamento di Wanda", tra cui il 32enne che, sempre secondo Estevez, avrebbe "resistito" alla vista della signora Icardi in accappatoio, prima di addormentarsi sul divano. Il "fattaccio", invece, si sarebbe consumato in un secondo momento, in ascensore: "Entrambi sentivano un grande trasporto emotivo". Secondo il giornalista spagnolo, l'ex attaccante dell'Inter sarebbe a conoscenza di alcuni di questi dettagli, motivo che spiegherebbe il repentino licenziamento di Longueira, il quale, sarebbe tuttora in contatto con la Nara, tanto "da aver già acquistato un biglietto per raggiungerla a Parigi", precisando però che l'incontro avverrà "in qualità di amici". Ad alimentare le indiscrezioni, poi, ci sarebbero alcune storie Instagram dello stesso Agustin, che ha fatto sapere ai propri follower di seguire con particolare attenzione la trasmissione 'A la tarde', prima di pubblicare un selfie sul proprio profilo con un berretto che, secondo altre fonti, gli sarebbe stato regalato proprio da Wanda, che nel frattempo si trovava in un noto locale milanese con 'Maurito'.