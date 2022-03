Beckham, ladro in villa mentre tutti dormono: cosa è stato portato via

Un malvivente si è intrufolato nella villa londinese di David e Victoria Beckham mentre la coppia era in casa con la figlia Harper. Come riporta il Daily Mail l'uomo si è intrufolato nell'abitazione - il cui valore si aggira intorno ai 50 milioni di euro - rompendo una finestra del piano superiore. The Sun fa invece sapere che in quel momento i Beckham e la bambina di dieci anni dormivano al piano inferiore.