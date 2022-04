Gerard Depardieu ripudia Putin: l'aveva paragonato a Papa Wojtyla

L'amore per la Russia

"Il popolo russo - ha scritto l'artista - non è responsabile delle folli derive inaccettabili dei loro dirigenti come Vladimir Putin". Fino a poco tempo fa Gerard Depardieu era uno dei più grandi ammiratori del Presidente russo. In passato l'attore aveva definito la Russia una "grande democrazia" e paragonato Putin a Papa Giovanni Paolo II. Il francese si era anche trasferito nella sua "nuova patria" per motivi fiscali.