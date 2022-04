Allegra Gucci boccia il film di Lady Gaga: "Caricatura. La verità è un'altra"

Allegra Gucci ha raccontato per la prima volta in tv la verità sull'omicidio del padre Maurizio, avvenuto 27 anni fa. “Speravo, dopo tanto tempo, di avere il diritto all’oblio, di vivere una vita in pace. Ma, purtroppo, mi sono resa conto che il passato è sempre presente, soprattutto dopo l’uscita del film House of Gucci che ha fatto scattare in me il bisogno di dire come sono andate realmente le cose”, ha dichiarato a Verissimo. E a proposito della pellicola hollywoodiana con protagonista Lady Gaga ha aggiunto: “Il film è stata un’occasione persa. Sarebbe stato più potente raccontare la verità, invece di fare una caricatura. Per questo ho scritto un libro (dal titolo ‘Fine dei giochi’, ndr), perché non voglio più sentire le bugie sulla mia famiglia. Ho voluto lasciare questa testimonianza ai miei figli perché questa è la verità assoluta”.

Il ricordo del padre Allegra ha ricordato il rapporto avuto con sua mamma, Patrizia Reggiani, prima della morte di suo padre: “Ha amato me e mia sorella a modo suo. Era un personaggio, era un po’ particolare ma era comunque una mamma”. Sul padre ha invece confidato: “Era un papà dolce e giocoso. Aveva un bellissimo sorriso ed era bello stare con lui”. A Silvia Toffanin che le ha chiesto di raccontare cosa stesse facendo e cosa abbia provato quel maledetto giorno dell’omicidio, Allegra ha rammentato: “Avevo 14 anni e non ero andata a scuola perché stavo poco bene. Mia mamma entrò in camera per dirmi che papà era morto. In quel momento è stato come entrare in una bolla, il mondo fuori continuava a muoversi ma il mio si era fermato”.