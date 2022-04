Ilary Blasi, la verità sul nome Chanel: "In famiglia abbiamo un problema"

Una famiglia amata da tanti, una coppia che ha fatto notizia negli ultimi tempi: Ilary Blasi e Francesco Totti sono sulla bocca di tutti in seguito ai vari rumors usciti in merito alla loro presunta separazione. Passato il periodo turbolento, la conduttrice ha preso il timone dell' Isola dei Famosi e ha rilasciato una lunga intervista alla Rai. Incalzata da Francesca Fagnani a Belve, la showgirl ha parlato dei suoi figli e in particolare della scelta fatta sul nome dato alla secondogenita, Chanel : “Se le piace il nome? Si tantissimo”.

“Il nome Chanel? Non c’entra niente la marca”

Una vita familiare molto attiva, con tre figli che riempiono le giornate di Ilary e Totti. “Come mamma mi do un 7 o 8. Si può sempre fare meglio, il mestiere del genitore è difficile. Penso di essere una brava mamma”, ha commentato la presentatrice. E sul nome dato alla figlia ha rivelato: “Se sono contenta del nome Chanel dato a mia figlia? Assolutamente sì, non saprei vederla con un altro nome. Io ho fatto anche questa domanda a mia figlia, le ho chiesto: ‘Ti piace il tuo nome?’. Lei mi ha risposto: ‘Tantissimo’. E comunque la storia delle marche non c'entra nulla”. E poi ancora: “Isabel e Cristian invece sono abbastanza normali come nomi”.