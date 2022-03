Ilary Blasi e quell’outfit al GF Vip: il suo valore è da capogiro

Ilary Blasi è stata ospite alla finale del Grande Fratello Vip. Accolta in studio da Alfonso Signorini per presentare la nuova edizione de L’isola dei famosi, la conduttrice ha sfoderato un outfit semplice... soltanto all’apparenza. Sul palco del programma di Canale 5, Lady Totti ha sfoggiato una t-shirt bianca e un paio di jeans a vita bassa, ricoperti di cristalli multicolor. Come fanno sapere molti siti, si tratta della collezione S/S 2022 di Philipp Plein. Il suo costo si aggirerebbe tra 1.200 - 1.500 euro. Intanto è tutto pronto per la nuova edizione de L’isola dei famosi: cast al completo e opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, pronti a dare i loro giudizi.