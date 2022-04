Scoperto fossile di dinosauro sepolto da asteroide 66 milioni di anni fa

"Si tratta di un Thescelosaurus"

Il professor Paul Barrett del Natural History Museum di Londra ha esaminato la zampa di dinosauro, spiegando: "Si tratta di un Thescelosaurus, di un gruppo di cui non avevamo alcuna documentazione precedente sull'aspetto della sua pelle e mostra in modo preciso che questi animali erano molto squamose come lucertole. Non erano piumati come i loro coetanei carnivori. Da questo reperto sembra proprio che all’animale sia stata semplicemente strappata via molto rapidamente la zampa. Non ci sono prove di alcuna malattia, non ci sono patologie evidenti, non c’è traccia di morsi o ferite che possano spiegare il distacco tra la gamba e il resto del corpo. Quindi l’idea migliore che abbiamo è che questo esemplare sia morto in modo istantaneo".