Ucraina, attacco russo a Kramatorsk: tra le vittime anche 4 bambini

Il quarantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina è segnato dal missile sganciato dai russi contro la stazione ferroviaria di Kramatorsk nella regione di Donetsk . Il bilancio momentaneo è di 39 morti e oltre 100 feriti. Tra le vittime anche 4 bambini , secondo il servizio di sicurezza dell'Ucraina citato da Ukrainska Pravda. "Per ogni vita uccisa, la Russia risponderà davanti alla legge", affermano da Kiev. Il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, secondo quanto riportano i media internazionali, ha detto che migliaia di persone si trovavano nella stazione nel momento dell'attacco, nel tentativo di lasciare la regione. Kramatorsk era una nelle stazioni dell'est dell'Ucraina ancora operative.

Il duro commento di Zelensky e Kuleba

"Quella di Kramatorsk era solo la solita stazione ferroviaria nell'Ucraina orientale dove le persone si erano radunate in attesa dell'evacuazione. In questo modo la Russia protegge i russofoni nell'Ucraina orientale?”, ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio video rivolto al parlamento finlandese. "Qualcuno può spiegare perché la Russia ha bisogno di questa guerra? Perché sparare ai civili con i missili? Perché questa crudeltà?”, si è chiesto. Duro il commento anche da parte del Ministro degli Esteri ucraino, Kuleba: "I russi sapevano che la stazione ferroviaria di Kramatorsk era piena di civili in attesa di essere evacuati. Eppure l'hanno colpita con un missile balistico, uccidendo almeno 30 e ferendo almeno un centinaio di persone. Questo è stato un massacro deliberato. Consegneremo ogni criminale di guerra alla giustizia".