Viagra ed effetti collaterali: "Potrebbe provocare problemi alla vista"

Il viagra potrebbe provocare problemi alla vista se utilizzato regolarmente. Si tratterebbe di un effetto collaterale riscontrato anche in altri tre farmaci per l'impotenza, Cialis, Levitra e Spedra, tutti indicati come potenziali fattori scatenanti di problemi agli occhi. A documentarlo è stato uno studio della British Columbia University, pubblicato sulla rivista Jama Ophthalmology. Secondo i ricercatori la causa potrebbe essere dovuta al fatto che questi farmaci, aumentando il flusso sanguigno ai genitali, potrebbe ostacolarne l'apporto agli occhi.