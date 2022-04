Icardi-China, ancora messaggi! Wanda Nara: "Mi aspetto di tutto"

Non c'è pace per Wanda Nara. China Suarez ha scritto un nuovo messaggio a Mauro Icardi: l'attrice ha chiesto al calciatore di incontrarsi a Parigi. Notizia trapelata in Argentina e confermata dalla stessa ex opinionista del Grande Fratello Vip. “Non gli importa di niente, ha ferito molte famiglie. Sono molto femminista, ma questa è davvero cattiva. Mi aspetto di tutto, mi aspetto il peggio da lei", ha scritto Wanda su WhatsApp a Luli Fernandez, opinionista di Partners Show che ha poi mostrato il messaggio ai telespettatori.