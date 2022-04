Wanda Nara in allerta: China Suarez ha scritto un nuovo messaggio a Icardi!

Nuovi sviluppi del Wanda-gate. Stando a quanto riferito dalla giornalista Yanina Latorre al programma argentino LAM China Suarez avrebbe contattato di nuovo Mauro Icardi. L'attrice e cantante avrebbe approfittato della recente vacanza di Wanda in Argentina per riavvicinarsi al calciatore del Paris Saint-Germain. Pare che China abbia chiesto a Maurito di rivedersi visto che tornerà a fine aprile in Europa.