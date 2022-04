Lusso, la nuova frontiera è l'UFO hotel: com'è fatto e costo

Una nuova tipologia di hotel sta rivoluzionando il concetto di attività ricettiva. Stanze d'albergo di lusso realizzate in curiose imbarcazioni a forma di navicella spaziale stile UFO offriranno ai più fortunati viaggiatori la possibilità di vivere una vacanza da sogno. Si chiamano 'Pearlsuites' e sono un 'concept car' ideato dalla azienda italiana Jet Capsule. Il designer dell'azienda Pierpaolo Lazzarini ha l'intenzione di realizzare una versione elettrica delle capsule, fruibili dagli ospiti di alberghi e resort, per poter vivere esperienze extra in mare. Le suite, che prevedono tutti i comfort possibili (aria condizionata, frigoriferi, bagni e terrazze), sarebbero alimentate da energia solare. Il costo varia da un minimo di 38.000 ad un massimo di 230.000 sterline.