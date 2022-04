Francia, ragazzina in stato vegetativo: tutta colpa di una pizza surgelata!

Un vero e proprio dramma quello che, dal 14 febbraio, sta vivendo la famiglia della giovane Léna. La ragazzina, 12 anni, ha mangiato una pizza surgelata contaminata da escherichia coli ed ora è in bilico tra la vita e la morte, ricoverata all'ospedale di Nancy, in Francia. I genitori hanno smesso di lavorare per poter stare accanto alla figlia, in stato vegetativo ed alimentata da un sondino nasogastrico. In due mesi di ricovero il suo stato di salute sembra addirittura peggiorato ed il loro legale ha precisato di avere già almeno 45 dossier relativi al consumo di pizze con la stessa contaminazione. A causa di quella che è stata definita dai media francesi una vera e propria epidemia sono infatti morte di recente due persone.