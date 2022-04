"Cicciolina rischia l'arresto!": la rivelazione dell'avvocato di Ilona Staller

Le ombre del passato di Ilona Staller tornano a bussare alla sua porta. L'ex diva dei film per adulti, naufraga dell'Isola dei Famosi 2022, rischia grosso. La concorrente ha raccontato nel corso della seconda puntata del reality show di aver vissuto qualche anno fa un lungo periodo lontana dal figlio Ludwig , avuto dal celebre artista Jeff Koons. A causa del forte dolore ha commesso un gesto estremo: ha prelevato il suo erede dalla casa coniugale di New York per portarlo con sé in Italia. La Corte Suprema ha dunque emesso un ordine di arresto contro l'attrice per sottrazione internazionale di minore e la dichiarazione di ricercata .

Cosa rischia oggi Ilona Staller

Oltre le condanne ed il suo status di ricercata, si è aggiunta pure una richiesta di risarcimento danni da parte dell'ex marito Koons pari a 8 milioni di dollari. Dopo tante beghe legali Ilona è stata assolta dalle accuse nonostante il "rapimento" del figlio. In una recente intervista al settimanale Nuovo il legale dell'artista ha sganciato però una nuova bomba: Cicciolina rischia l'arresto. Se, per qualsiasi ragione, la Staller dall'Honduras dovesse fare scalo a New York, ad esempio, rischierebbe di finire in manette. "Purtroppo non è mai stato revocato l'ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata in giudicato abbia pienamente assolto Ilona", ha fatto sapere l'avvocato.