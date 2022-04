Ucraina, 5mila bimbi scomparsi: rapito il figlio di Buriak

Nel corso di una recente intervista alla Cnn, il presidente Zelensky ha annunciato che sarebbero circa 5mila i bimbi deportati dai territori di Mariupol dall'inizio del conflitto bellico. "Diverse persone sono finite in Russia senza documenti e non sappiamo dove siano, tra loro diverse migliaia di bambini", ha precisato il leader ucraino. Stando alle dichiarazioni di Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, molti dei piccoli prelevati non sono orfani, quindi sarebbero stati strappati alle loro famiglie. Accuse rigettate dalla controparte russa e bollate come bugie.