Ashley Harkleroad, dal tennis al porno: com'è cambiata la sua vita

Il successo su Instagram ed Onlyfans

La parabola hot della Harkleroad è cominciata grazie al successo riscosso prima su Instagram, dove non sono passati inosservati alcune foto del suo lato B, ed infine su Onlyfans, piattaforma che le ha permesso di comprendere come il grande apprezzamento per le sue doti fisiche potesse spianarle la strada verso una vera e propria nuova carriera: "Se ho fan disposti a spendere 5 euro per una foto sexy, fin dove posso arrivare?".