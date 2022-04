Isola dei Famosi, Jovana Djordjevic: "Ho un problema al seno"

Jovana Djordjevic ha lasciato l'Isola dei Famosi 2022 per un problema di salute. Nei giorni scorsi qualcuno aveva parlato di una nuova gravidanza per la sexy naufraga, già mamma di due bambini, ma la realtà è un'altra. Su Instagram la moglie dell'ex calciatore Filip ha svelato il vero motivo per cui è stata costretta a rientrare in Italia. “Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore perché volevo che lo tirasse fuori", ha spiegato la trentenne ai suoi follower.

Il problema di salute di Jovana "Quello che non mi aspettavo era la risposta del chirurgo locale che mi ha detto che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico ecc… Non ero d’accordo con lui perché sapevo che si può fare senza tagli inutili, quindi ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un “intervento” (il rischio di infezione era alto anche lì, con il tempo e le condizioni in cui vivevamo)”, ha aggiunto Jovana Djordjevic su Instagram.