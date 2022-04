Selvaggia Lucarelli, lite in aereo: "Metti subito la mascherina!"

Selvaggia Lucarelli ha denunciato attraverso i suoi profili social una triste esperienza vissuta nei giorni scorsi sul volo preso per Istanbul, durante il quale si è imbattuta, suo malgrado, in due passeggeri che non hanno voluto indossare correttamente un ausilio di protezione anti- Covid . "Lui per tutto il viaggio ha tenuto la mascherina sotto al naso, sotto la bocca", ha riferito la blogger circa il comportamento deprecabile di un passeggero, quindi ha aggiunto: "Si alzava ad aprire la cappelliera come gli pareva".

Il racconto di Selvaggia Lucarelli

L'atteggiamento assunto dall'uomo ha però suscitato la reazione della giurata di Ballando con le Stelle che ha detto: "Gli ho fatto cenno di mettersi la mascherina decentemente". Ma la cosa non è finita qui, poiché anche la moglie di quel signore, una volta atterrati ed in attesa di scendere dall'aereo, non ha voluto indossare il dispositivo sanitario di protezione anti-Coronavirus.

Il video e il commento della giornalista

Dopo il netto rifiuto della passeggera, Selvaggia Lucarelli ha deciso di documentare i fatti con un video che ha poi pubblicato sui suoi account social. "L'arroganza è il male del mondo", ha commentato la cronista, che ha proseguito con le sue considerazioni dicendo: "Soprattutto quando il mondo è malato, come oggi, e tutti dovremmo averne più cura possibile. E non si tratta di rompere i cogli**i: si tratta di non farsi andare bene il mondo così com'è". Quindi l'appello a tutti i suoi followes: "Non state mai zitti".