Cecilia Rodriguez e il sesso con Ignazio Moser: "A letto mi piace..."

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati alla ribalta per alcune dichiarazioni shock fatte nel corso di una recente intervista a Mtv, dove la coppia si è lasciata andare a delle confessioni bollenti. Dichiarazioni che arrivano proprio nei giorni in cui i due ex gieffini sono finiti nel mirino delle malelingue per dei presunti tradimenti dell'ex ciclista ai danni della bella modella, sorella di Belen e Jeremias Rodriguez. Il figlio di Francesco Moser e l'argentina sono invece più uniti che mai.

Cosa piace a Cecilia e Ignazio sotto le coperte A confermarlo anche le risposte che la coppia ha dato all'intervistatore circa le preferenze nella sfera intima. Sulla luce accesa durante l'amplesso, i due ex gieffini però hanno qualche divergenza: "Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi die 'Spegni tutto'", afferma Ignazio. A Cecilia Rodriguez invece piace il buio totale, perché preferisce il "vedo e non vedo". Altro punto controverso è sul chi preferisce stare sopra e chi sotto. Su questo tema i due non hanno dubbi. L'argentina ammette: "Sotto, mi piace essere dominata".