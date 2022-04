Wanda Nara, che spavento! Il figlio Valentino in ospedale

Momenti di paura per Wanda Nara e la sua famiglia. Tramite alcune storie di Instagram la moglie e manager di Mauro Icardi (smentiti i rumors che la volevano non più procuratrice del calciatore) ha rivelato di aver dovuto portare il figlio Valentino (avuto da Maxi Lopez) in ospedale. Per il giovane, che ha 13 anni, sono state necessarie le cure dei sanitari. Il video condiviso dalla manager è iniziata dicendo che un'infermiera le aveva scritto che voleva fare a cambio con la sua vita. L'ex opinionista del Grande Fratello Vip ha replicato dicendo che al contrario era lei che ammirava la sua professione perché aiutava il prossimo. Ed è in questo frangente che Wanda ha rivelato un retroscena inedito...