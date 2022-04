Angela Nasti, ex di Bonifazi shock: "Bevo caffè per non mangiare"

Una polemica web ha travolto Angela Nasti, sorella minore di Chiara ed ex fidanzata di Kevin Bonifazi. La giovane napoletana, popolare per aver partecipato qualche tempo fa a Uomini e Donne in qualità di tronista, ha ammesso su Instagram di odiare il caffè ma "pur di non mangiare lo bevo". Una frase che ha subito scatenato il putiferio: molti follower hanno fatto notare il messaggio sbagliato della 22enne. Angela si è difesa così, precisando tra l'altro di essere seguita da una nutrizionista: "Mamma mia che pesantezza, mica non mangio! Ho mangiato e ora ho fame quindi bevo il caffè per non mangiare altro, va bene così?”.