L'aria che tira, caos in studio tra Myrta Merlino e un giornalista ucraino

Momenti di tensione durante il programma "L'aria che tira", in onda su La7, dove la conduttrice Myrta Merlino è stata duramente attaccata dal giornalista ucraino Vladislav Maistrouk per alcuni degli ospiti invitati al programma: "Quando tu chiami propagandisti e giornalisti, stai mischiando tutto. Borgonovo è un propagandista putiniano, non mi interessa la sua opinione. È una questione di igiene mentale. Sono inalberato, voi mettete in discussione tutto". La conduttrice ha provato a riportare la calma in studio: "Se non ascolti fai un pessimo servizio alla tua causa, per favore calmati! Non sei tu a dare la patente a chi può parlare o no". Il giornalista ucraino però non ha voluto sentire ragioni, continuando ad urlare contro la conduttrice che è stata costretta a cacciarlo: "Non è il modo di stare in TV, detesto mandar via gli ospiti ma sono costretta a chiudere il collegamento".