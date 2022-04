Maneskin tornano a cantare in Italia: nuovo gesto per l'Ucraina

I Maneskin sono tornati in Italia dopo i successi all'estero ottenuti grazie alla vittoria all'Eurovision Song Contest. Prima tappa l'Arena di Verona , dove sono accorse oltre 12mila persone. Durante la serata Damiano David e compagni hanno omaggiato ancora una volta l'Ucraina: nel bel mezzo dello spettacolo il cantante ha sventolato la bandiera gialla e blu. Prima di intonare Gasoline ha recitato in inglese il discorso all'Umanità di Charlie Chaplin ne Il Dittatore: "Ci sono dei momenti in cui dobbiamo scendere dalla sedia del privilegio e usare quel privilegio per aiutare chi non ce l'ha". All'ultima edizione del Coachella il gruppo non ha esitato a mandare a quel paese Vladimir Putin.

Il tour 2022 dei Maneskin

In estate i Maneskin saranno protagonisti di alcuni festival mondiali come il Rock Am Ring & Rock Im Park, Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), Rock Werchter, passando anche per il Rock in Rio in Brasile e molti altri. In Italia torneranno per due date, il 23 giugno a Lignano Sabbiadoro e il 9 luglio al Circo Massimo a Roma. Il 2022 proseguirà poi con l'inizio del loro primo tour mondiale: il Loud Kids Tour (53 concerti, oltre alle 23 date estivi) li porterà, dall'autunno, nei principali club e palasport del Nord America e Europa, oltre che nei palazzetti italiani.