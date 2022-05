Bimba precipitata, svolta nelle indagini: fermata la madre

C'è una svolta importante nell'agghiacciante caso della bimba di 4 anni che nel pomeriggio del primo maggio è stata buttata dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un condominio in via Foscolo a Macerata . Nelle ultime ore è stata sottoposta a fermo di indiziato del delitto, con l'accusa di tentato omicidio , la madre della piccola, una quarantenne di origini indiane. La misura è scattata in seguito alle indagini delle forze dell'ordine e ad alcune testimonianze. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, la donna avrebbe agito sollecitata dal fantasioso timore che il padre della piccola potesse fare un viaggio in India, portando con sé la piccola.

Come sta la bambina

Al momento la bambina si trova ricoverata nell'ospedale di Ancona. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, che rimane riservata e le sue condizioni appaiono stazionarie. In seguito ad una segnalazione, nel tardo pomeriggio di domenica primo maggio, sono intervenute nello stabile di via Foscolo volanti della Polizia, Squadra Mobile e Scientifica. La donna aveva tentato il suicidio, provando anche lei a saltare dal balcone. All'arrivo i poliziotti hanno rinvenuto sul selciato il corpo della bambina, ancora in vita. Con l'eliambulanza, la bimba è stata trasportata prima all'ospedaale Torrette di Ancona, poi al presidio ospedaliero infantile Salesi.

Le indagini

Dalla prima ricostruzione dei fatti, la principale indiziata è apparsa sin da subito proprio la madre della minore. Grazie alle testimonianze rese dal marito e dall'altra coppia di coniugi che vive nello stesso appartamento, il quadro indiziario si è fatto via via sempre più chiaro. La donna avrebbe gettato la figlia dalla finestra, dopo essersi chiusa in camera da sola con lei, in preda a delle false convinzioni circa ad un imminente viaggio del marito.