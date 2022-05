Cina, nuovo progetto: stazione meteo più alta al mondo

La Cina ha dato il via ad una spedizione scientifica sul Monte Everest. La missione rappresenta la seconda ricerca cinese sull'altopiano del Qinghai-Tibet, che ha preso il via nel 2017. Al momento sono 270 i ricercatori impegnati nel progetto, appartenenti a 16 equipe. Si tratta della spedizione di maggior portata dopo l'avvio della seconda indagine in quel territorio.