Portale per vaccini Usa diventa sito porno russo

Doveva essere un bel progetto per fornire informazioni al pubblico sui luoghi in cui vi era la possibilità di fare il vaccino anti-Covid, ma poi tutto è andato in fumo. Il dominio del sito internet era scaduto, dunque la lodevole iniziativa è naufragata. Con enorme stupore, però, gli utenti che ancora oggi cercano VacFind sul web, si imbattono in una visione inaspettata. Il sito statunitense utilizzato per tutto il 2021 è ora diventato, per ironia della sorte, un portale porno russo.