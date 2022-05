Fedez e Chiara Ferragni insieme a Damiano dei Maneskin: il motivo

Due delle coppie più amate e popolari degli ultimi tempi si incontrano e infiammano i social. Parliamo di Chiara Ferragni e Fedez che hanno passato una piacevole serata insieme a Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri . Di ritorno dal Met Gala di New York, il neo giudice di X Factor ha pubblicato una foto dei quattro insieme, scatendando così l'entusiasmo dei rispettivi fan. Al momento non è chiaro se si tratta di un'uscita a quattro amichevovle o se ci sono dei progetti lavorativi che uniscono i due artisti. Damiano è reduce del tour dei Maneskin in Usa, mentre la fidanzata ha pubblicato un libro di poesie 'La signorina Nessuno'.

Damiano dei Maneskin alla Camera

Molto probabilmente i Ferragnez hanno partecipato alla presentazione del libro della compagna di Damiano, che come lei stessa ha detto "è una raccolta poetica alla riscoperta di sé e dei legami tra esseri umani". Nei giorni scorsi la Soleri ha partecipato insieme al partner alla conferenza stampa per promuovere la proposta di legge sulla vulvodinia che si è tenuta alla Camera dei deputati. "Sono qui come alleato, amico e compagno" ha dichiarato il musicista ai giornalisti. La sua notorietà ha certamente catalizzato l'attenzione e acceso un faro sull'evento e su una patologia di cui si parla ancora poco in Italia. Giorgia Soleri soffre di questa malattia da quando aveva 16 anni, e solo dopo otto anni si è arrivati ad una diagnosi certa. Il suo augurio è quello che le adolescenti di oggi non debbano apettare così a lungo senza una terapia adeguata. Damiano e Giorgia stanno insieme da quattro anni, nonostante abbiano ufficializzato la loro relazione solo nel 2021.