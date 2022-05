Eva Henger dopo l'incidente, situazione peggiorata: "Sto malissimo"

Si complica il quadro clinico di Eva Henger. Dopo l'incidente automobilistico avuto in Ungheria, l'attrice è ancora in ospedale. Come rivelato da Barbara d'Urso , amica della Henger, Eva è stata sottoposta ad un ulteriore intervento in sala operatoria. "Era scioccata - ha raccontato la conduttrice napoletana - Il suo braccio stava andando in setticemia e lo hanno scoperto all'improvviso, mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido. Motivo per cui al momento si trova sotto i ferri". La d'Urso ha aggiunto: "Nel frattempo mi ha mandato la foto di un tallone; ha il calcagno fratturato su più parti. Non possono operare il piede, perché non sanno cosa fare: la situazione è delicata fino a questo punto".

I problemi di Eva Henger

"A questo piede non possono operarla, non sanno cosa fare. Non possono mettere il gesso, né operarla per ora. Non vi faccio vedere altre foto, ma purtroppo i problemi sono aumentati", ha poi fatto sapere Barbara d'Urso a proposito di Eva Henger. Quest'ultima, va precisato, non è in pericolo di vita. La 49enne è ricoverata in Ungheria ma col marito Massimiliano Caroletti sta facendo il possibile per essere trasferita in Italia.