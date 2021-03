Eva Henger e l'amore per la Lazio: "Se vince vivo giorni stupendi"

" Paul Gascoigne mi è piaciuto da subito . È un matto, farà divertire tutti. Oltre a questo suo essere un po’ il clown della situazione, ha mostrato determinazione. Per me è anche abbastanza furbo. È un personaggio completamente fuori dai clichés. Se ho una simpatia per la Lazio? Per forza ! Ho mio marito che ne è malato. Se vince, ho tre giorni stupendi, se perde ho un porcospino a casa che brontola, che vede tutto nero, depresso. Quindi, devono vincere!". In un'intervista rilasciata a Tutto Gossip News, Eva Henger commenta le sue preferenze tra i concorrenti in gara all'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi, ricordando ai fan il proprio tifo per i colori biancocelesti.

Eva Henger: "L'Isola dei Famosi è più pulita. Nomination meno pilotabili"

Sull'Isola dei Famosi: "Mi è piaciuta tantissimo la prima puntata, sono morta dalle risate. È stata davvero divertente! Ma anche queste ultime due mi sono piaciute. Sono soddisfatta dal cast, e non è male neanche la decisione di dividere in due il gruppo. Le nomination sono meno pilotabili, è imprevedibile chi vinca la gara per l’immunità. È come se non ci fosse una strategia ben definita, sembra tutto più pulito".

Eva Henger: "Francesca Lodo ha schiacciato Myrea Stabile"

"Gli ultimi arrivati sono entrati come treni alla massima velocità. Brando (Giorgi, ndr) è finito in nomination proprio per questo, ha un carattere molto forte e li ha spaventati immediatamente. D’altronde, non c’è tempo da perdere. Chi entra in punta di piedi rischia di essere eliminato prima di farsi conoscere. Ormai si sa, e quindi le persone entrano decise e determinate. Conosco Francesca Lodo, immaginavo avrebbe 'schiacciato' Myrea Stabile nell’ultima prova. E invece il risultato è stato imprevedibile. È stata molto intelligente nel gioco, ha ‘stancato' Francesca per arrivare alla fine al totem".

Eva Henger: "Ilary Blasi odia tutti indistintamente"

"Mi piace molto Ilary Brasi, è molto leggera e naturale nella conduzione. Non fa favoritismi nei confronti di alcuni, odia tutti indistintamente (ride, ndr). Tommaso Zorzi? Non lo conoscevo prima del Grande Fratello, è stata una bellissima scoperta. Lo ritengo una persona intelligente, ha un talento naturale per lo spettacolo. Non è esagerato, ha la giusta follia. Come opinionista è davvero perfetto, le cose più giuste le ha dette lui".

Eva Henger: "La 'mia' Isola? Ho visto favoritismi"

"Non volevo partire, mia figlia Jennifer era molto piccola. Mi hanno convinta mio marito e mia figlia Mercedes. Sono andata lì per vivere un’esperienza unica, ma sono partita con una testa diversa. Appena arrivata ho visto favoritismi nei confronti di alcuni personaggi, e questo non mi è piaciuto per niente. Volevo fosse come La Fattoria, persone diverse ma trattate nello stesso modo. Ecco perché dico che quest’anno vedo molta più onestà".