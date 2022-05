Vaccino Covid Johnson & Johnson: gli Stati Uniti ne limitano l'uso

La Fda americana ha annunciato che limiterà l'uso del vaccino Johnson & Johnson per il rischio di "rare ma gravi trombosi". Per lo stesso motivo la Cdc, da dicembre il Centro americano per il controllo delle malattie, ha raccomandato di utilizzare contro il Covid Pfizer e Moderna. Il siero prodotto dalla Janssen potrà d'ora in avanti essere utilizzato solo per gli adulti che rifiutano le altre cure "per motivi personali" o che non li possono ricevere. Su circa 19 milioni di dosi di Johnson & Johnson somministrate negli Usa sono stati rilevati 60 casi di trombosi, di cui 9 letali.