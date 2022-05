Guerra Ucraina-Russia, Zelensky apre alla pace: "Pronti ad un'intesa"

C'è una svolta nel conflitto tra Russia e Ucraina : il governo di Kiev sarebbe disposto ad accettare un accordo di pace con Mosca, a condizione che le forze militari russe arretrino "sulle posizioni del 23 febbraio", cioè il giorno antecedente l'inizio del conflitto bellico. La notizia è stata annunciata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky , intervenuto in video al think tank inlgese Chatham House. Al momento quindi Kiev non pretenderebbe la restituzione della Crimea, che è stata annessa alla Russia nel 2014.

Dialogo in stallo tra Russia e Ucraina

Da Mosca ancora non ci sono risposte chiare in tal senso. Per il ministro degli esteri russo i negoziati sono al momento "in stallo", mentre Putin è pronto a sfidare ancora una volta l'Occidente, volendo far volare un suo aereo nucleare alla parata del 9 maggio. Anche Zelensky ha riferito che "non si vede alcun desiderio da parte russa di porvi fine". Apertura significativa da parte di Kiev che, oltre alla rinuncia alla Crimea, non ha avanzato pretese su Donbass, in mano ai filo-russi sempre dal 2014.