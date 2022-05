Ucraina, colpita fregata russa: è in fiamme

I fatti

Stando a quanto si apprende, sulla nave russa ci sarebbe stata un'esplosione a cui è seguito un incendio. Al momento degli aerei russi stanno sorvolando l'area in cui si trovava l'imbarcazione al momento dell'impatto. Sul posto stanno arrivando anche i soccorsi in aiuto della fregata. Da parte del governo di Mosca non ci sono state ancora dichiarazioni in tal senso.

Dopo la Moskova, colpita la Admiral Makarov

Secondo Forbes, la fregata sarebbe stata coinvolta in un attacco proveniente dalla città di Odessa. Per gli ucraina era un obiettivo importante, poiché la nave russa è l'ultima è più moderna della sua classe. Le tre fregate Admira Grigorovich appartengono alla flotta del Mar Nero. Possiedono 24 missili terra-aria a medio raggio Buk e otto missili da crociera Kalibir.