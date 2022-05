Oriana Sabatini, la confessione hot: "Quando Dybala non c'è..."

Oriana Sabatini è tornata alla ribalta della cronaca rosa e del gossip a causa di alcune sue recenti dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista, dove ha confessato, a sorpresa, cosa fa nell'intimità quando si trova lontano da Dybala o va in Argentina. Alle domande di Angel De Brito ad America Tv, la cantante ha confessato: "Ho passato due mesi senza sesso, non mi succede niente", quindi ha aggiunto: "Puoi fare altre cose nel frattempo, tipo masturbarti, scusa la parola. Non volevo dirlo perché ora tutti diranno 'Oriana si masturba a Buenos Aires', ma è la verità".

Lady Dybala e la gelosia

Nel corso dell'intervista la cantante si è lasciata andare a delle considerazioni anche sulla gelosia: "Ero molto gelosa prima. Dopo la pandemia è cambiato. Ovviamente non vorrei che i miei partner mi fossero infedeli", quindi ha svelato "Se lo scoprissi, lascerei quella persona. Non vedo più le cose divise tra il bianco e il nero, ci sono molti grigi in mezzo e va bene". E sui messaggi che i calciatori ricevono dalle corteggiatrici ha ammesso: "Non voglio giudicare le altre persone, ma se hai bisogno di guardare il cellulare del tuo partner, sei finito".

Oriana Sabatini sui messaggi ricevuti da Dybala

Se la Sabatini ha qualche dubbio, va dal suo compagno e chiede direttamente. Insomma per lei se si arriva a "guardare il cellulare del partner, non c'è fiducia, quindi devi tagliare con quella persona". Poi ha proseguito parlando di Dybala: "Immagino che gli mandino un messaggio, ovviamente, perché è super noto. Quello che devo fare è fidarmi, altrimenti non sarei con lui".