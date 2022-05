Oriana Sabatini e il futuro di Dybala: "Pronta a seguire Paulo ovunque andrà"

Oriana Sabatini a tutto campo. La cantante, attrice e showgirl argentina, fidanzata di Paulo Dybala, ha concesso da Palermo una lunga intervista all'inviata del talk show argentino ‘Teleshow’, nel quale si è raccontata senza filtri tra vita privata, carriera e non solo. La nipote di Gabriela Sabatini, che solo pochi giorni fa aveva svelato il sogno del padre Osvaldo, quello di vedere Dybala indossare la maglia del River Plate, ha iniziato dall’incertezza inerente al futuro, legata ovviamente alla destinazione del proprio compagno, sicuro al momento solo di non indossare la maglia della Juve nella prossima stagione alla scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno.

Oriana Sabatini e il futuro: "Non so quale sarà il paese in cui vivrò..." "Non mi pento di aver messo in secondo piano la mia carriera, l'ho fatto per decisione mia e penso di aver fatto la scelta giusta - ha esordito Oriana, fresca di pubblicazione del nuovo album "325", pubblicato da Universal - Se mi volto indietro e ripenso a cosa la giovane Oriana vorrebbe dalla Oriana più matura le domande sono molte. A iniziare dal paese nel quale mi trasferirò… Negli ultimi anni comunque ho imparato che il cuore deve andare dove si trovano le persone che amo. Per fortuna oggi il mio ragazzo, la mia famiglia e i miei amici sono tutti nello stesso posto. La mia casa deve essere dove si trovano quelle persone, quindi il mio futuro sarà dove giocherà Paulo".

"Di Paulo amo la sincerità" La prossima destinazione della Joya resta però top secret, tra "depistaggi" e scherzi...: "A volte mi sorprende, mi dice 'Andiamo in Cina', o qualcosa del genere - ha svelato Oriana - Fa battute, perché sa che non mi piace andare troppo lontano. Comunque siamo giovani e finché sarà contento della sua carriera e di quello che sta facendo io andrò con lui. Ammiro molto Paulo come professionista, di lui amo che sa dirmi sempre le cose giuste al momento giusto e soprattutto che è sincero: da uno come lui non bisogna mai aspettarsi che dica cose che non sente".