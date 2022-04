Dybala e l'addio alla Juve, ma prima un gol per agganciare Baggio nella storia bianconera

TORINO - Oltre la tristezza, oltre gli errori, oltre le difficoltà oggettive di vivere da più di un mese da ex, senza volersi arrendere al destino. C’è comunque voglia di Joya. Il lungo addio di Dybala alla Juve prosegue verso l’epilogo di un rapporto durato sette anni, che terminerà nella maniera meno auspicata, ma Paulo ha ancora molto da fare. Ci sono diversi traguardi tutt’altro banali da raggiungere per lasciare un ulteriore segno indelebile nella storia del club bianconero, di cui ha già scritto interessanti capitoli. Le pagine più recenti non sono state però memorabili; da un paio di stagioni, il Diez è rimasto invischiato in una crisi strisciante tra mille infortuni, prestazioni altalenanti e la querelle del contratto che non ha certo giovato quanto a serenità. L’argentino, in ogni caso, non molla e punta a congedarsi “alla Dybala”. In condizioni normali, sarebbe tutto più semplice. Ma dallo scorso 21 marzo, il giorno in cui si è consumato lo strappo con la società, in cui è diventato ufficiale che il rinnovo del contratto non si farà, nulla più è normale. Le emozioni si accavallano, gli ostacoli aumentano, pure le cose più semplici si complicano. E allora capita di vedere Paulo che sembra la controfigura di Dybala: palloni che giocherebbe a occhi chiusi per i compagni diventano occasioni per gli avversari (era accaduto a Cagliari, è successo due volte contro il Sassuolo); il campione appare intristito, fuori contesto. Ma poi si accende, perchè la classe non è sparita. Un bagliore che vale un assist; un ricamo, che si trasforma in gol, come il sinistro sotto la traversa del pari di Reggio Emilia. «Non è facile per Paulo giocare in questo momento - ha riconosciuto Massimiliano Allegri - Tutti i palloni sbagliati sono dovuti al fatto che non è un momento facile per lui. Ma si sta comportando bene, ha segnato un gol importante».