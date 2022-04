Dybala posa con Dani Alves e fa impazzire i tifosi del Barcellona

Tra sudamericani si va d'accordo. Ma forse tra Dani Alves e Paulo Dybala , che alla Juve sono stati compagni di squadra, c'è anche qualcosa in più. Il brasiliano del Barcellona , su Instagram, si è divertito a far andare i social in tilt pubblicando le foto dell'incontro con la Joya, con tanto di scambio di maglietta. Che sia un'indiscrezione di mercato? Secondo As, infatti, anche il Barcellona sarebbe interessato all'argentino.

Dani Alves: “Sempre insieme fratello mio”

Insieme alle immagini, Dani Alves ha pubblicato una frase: “Il calcio è un'arte di bravi pazzi. Sempre insieme fratello mio!". Certo, spiega As, potrebbe anche trattarsi semplicemente di un incontro casuale tra amici, ma la politica del Barcellona è chiara per la prossima estate: cercare giocatori a parametro zero a causa dei problemi finanziari. E Dybala rientra perfettamente in questo identikit. Brasiliano e argentino si sono incontrati proprio nella città catalana. Ricordiamo che Dybala ha il contratto in scadenza a giugno ed è libero, considerato che la Juve non gli ha più fatto offerte per il rinnovo.

Dybala: interessa anche Tottenham, Psg, Atletico Madrid e Inter

Pavel Nedved, vice presidente della Juve, recentemente ha fatto sapere: “Non ci dispiace perdere Dybala a parametro zero”. La politica bianconera sul mercato è già oltre. Ma si tratta comunque di un crack, la Joya sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato trasferimenti. Detto del Barcellona, As propone la lista di pretendenti: in vantaggio, secondo il giornale spagnolo, ci sarebbe l'Inter, visto che a suo tempo fu Beppe Marotta a portarlo alla Juve dal Palermo. Si aggiungono il Tottenham di Fabio Paratici, il Psg che potrebbe avere sulla panchina Antonio Conte e pure l'Atletico Madrid. Il Barcellona avrebbe individuato in Dybala il giocatore più vicino come caratteristiche a Leo Messi, perso l'estate scorsa e che ha lasciato un vuoto nella squadra. E avrebbe sguinzagliato Dani Alves, colui che viene soprannominato “l'agente infiltrato del presidente Laporta”. E che già sta facendo da 'gancio' per il trasferimento in blaugrana di Raphinha.