Oriana Sabatini e il futuro di Dybala: "Mio padre lo vuole al River..."

Spunta una concorrente in più per il futuro di Paulo Dybala. Ma a differenza delle grandi d’Europa che si sono già fatte più o meno sotto per sondare il terreno con l’agente dell’argentino, che non rinnoverà il contratto con la Juve a scadenza il prossimo 30 giugno, la candidatura della nuova pretendente è… nata in famiglia.

La rivelazione di Oriana Sabatini su Paulo Dybala Intervistata nel corso del programma 'Perros de la Calle', sull'emittente radiofonica 'Urbana Play', a sbilanciarsi sul futuro della Joya è stata nientemeno che la fidanzata Oriana Sabatini, che si è fatta portavoce del sogno della propria famiglia, quello di vedere giocare Paulo con la maglia del River Plate: “Mio padre vuole portarlo al River. Ne parlano ogni settimana” ha svelato la nipote di Gabriela, tennista di origini italiane che sul finire degli anni ’80 seppe conquistare due titoli dello Slam, uno in singolare (US Open '90) e uno in doppio (Wimbledon '88 in coppia con Steffi Graf).

Paulo Dybala e l'eterna rivalità Boca-River Oriana ha poi proseguito l’intervista sorridendo e dichiarando di non essere a conoscenza “di cosa risponda Paulo”, prima di tornare seria affermando che la carriera del proprio fidanzato proseguirà sicuramente in Europa. Quanto alla storica contrapposizione Boca-River, Dybala, prodotto del vivaio del, non ha mai preso posizione per nessuna delle due grandi d’Argentina, limitandosi ad affermare in una vecchia intervista che il padre era tifoso del Boca mentre uno dei fratelli è appassionato dei 'Millonarios'.