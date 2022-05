Ucraina, prezzo record per felpa di Zelensky: pagata 105mila euro

Nella guerra Russia-Ucraina accade anche che un'indumento del leader ucraino sia stato messo in vendita ad un'asta per raccogliere fondi da donare a Kiev. La notizia dell'ultima ora è che la felpa verde militare indossata da Zelensky in molte dirette televisive è stata battuta da Christie's per la cifra di 90 mila sterline, pari a circa 105 mila euro.