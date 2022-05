Buon compleanno David Attenborough! Il Campione della Terra compie 96 anni

Tanti auguri David Attenborough ! Il celebre naturalista e divulgatore scientifico britannico ha raggiunto il traguardo dei 96 anni. È nato l'otto maggio 1926 a Isleworth, in Inghilterra. Ha dedicato tutta la sua vita allo studio degli spazi naturali e alla loro conservazione. È stato uno dei primi a rendersi conto del cambiamento climatico , tema di cui tanto si discute oggigiorno. Testimone in prima persona del degrado ambientale del nostro pianeta, da oltre 60 anni accompagna telespettatori da tutto il mondo negli angoli più sconosciuti e inospitali della Terra. Con le sue ricerche e i suoi documentari ha cercato di sensibilizzare sulla precarietà della situazione ambientale del nostro pianeta.

Il grande amore di Attenborough

David Attenborough (fratello dell'attore Richard Attenborough, scomparso nel 2014 e famoso, tra le altre produzioni, per Jurassic Park) ha trascorso la sua infanzia collezionando fossili e altri esemplari naturali. Una passione che all'epoca gli valse l'incoraggiamento dell'archeologa e scrittrice inglese Jacquetta Hawkes. Negli anni Cinquanta David ha cominciato a lavorare con la BBC: l'inizio di una lunga e sfavillante carriera. Dopo i primi progetti negli anni '80 il grande successo con Life on Earth (La vita sulla Terra). Una serie di documentari, vista da circa 500 milioni di persone in tutto il mondo, in cui Attenborough ha rivelato la storia naturale dei luoghi più remoti del pianeta. Uno dei momenti più iconici è stato l'incontro tra il naturalista e un gruppo di gorilla di montagna in Ruanda.

Il riconoscimento dell'Onu

Nel 2022 David Attenborough ha ricevuto dall'Onu il Premio 'Campione della Terra' per la sua dedizione alla ricerca e alla difesa della conservazione e del ripristino della natura. "Se oggi abbiamo la possibilità di evitare il collasso del clima e della biodiversità e di ripulire gli ecosistemi inquinati, è grazie ai milioni di persone che si sono innamorate del pianeta come ce lo ha mostrato lui in televisione. Il lavoro di Sir David continuerà a incoraggiare le persone di tutte le età a prendersi cura della natura", hanno fatto sapere dalle Nazioni Unite. Attenborough da sempre si batte per la difesa, la conservazione e il ripristino della biodiversità, la transizione verso le energie rinnovabili, la mitigazione dei cambiamenti climatici in funzione del raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile.