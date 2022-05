Covid, quarta dose per tutti? Burioni: "Vaccini funzionano, ma aspettiamo"

Sono incoraggianti le ultime dichiarazioni di Roberto Burioni sul Covid in Italia. In un'intervista a La Stampa il professore ordinario di Virologia al San Raffaele di Milano ha assicurato che "la protezione dei vaccini contro la malattia grave è solida". Ha dunque chiarito: "Prima di parlare di una quarta dose aggiornata per tutti bisogna avere i dati che funzioni meglio. In teoria potrebbe, ma non si può vaccinare in teoria per cui è presto. E poi bisognerà vedere aggiornata a quali varianti. La situazione è variabile. In Sudafrica sono apparse due sottovarianti, Omicron 4 e 5, che sembrano prendere il sopravvento e potrebbero reinfettare di più". Il virologo ha aggiunto: "I vaccini funzionano, sono ottimista. In autunno il virus non ci sorprenderà".