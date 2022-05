Nasa, foto di uomini nudi per comunicare con gli alieni

Undici ricercatori della Nasa hanno proposto di inviare foto di essere umani nudi nello spazio , al fine di 'attirare gli alieni'. La curiosa idea rientra nell'ambito del pacchetto di proposte denominato " A Beacon in the Galxy ". stilata da varie istituzioni tra cui il Jet Propulsion Laboratory.

L'obiettivo

Lo scopo finale del progetto è quello di cercare nuovi contatti con le civiltà extraterresti, che potrebbero vivere nello spazio, quindi fare arrivare loro quante più informazioni possibili sulla nostra vita sulla Terra. I ricercatori hanno spiegato: "Un messaggio aggiornato con codice binario è stato sviluppato per la trasmissione a intelligenze extra-terrestri nella galassia della Via Lattea. Il messaggio proposto include concetti matematici e fisici di base per stabilire un mezzo di comunicazione universale". Inoltre, hanno aggiunto: "è seguito da informazioni sulla composizione biochimica della vita sulla Terra, la posizione temporale del sistema solare nella Via Lattea rispetto agli ammassi globulari conosciuti".

La scelta del linguaggio binario

"Anche se il concetto di matematica in termini umani è potenzialmente irriconoscibile per le intelligenze extraterrestri, il binario è probabilmente universale in tutte le intelligenze", hanno spiegato i ricercatori della Nasa. Il Welt ha ricordato che l'idea di inviare delle foto di nudi nello spazio non è poi così originale. Negli anni '70, sulla navicella spaziale Giove Pioneer 10 furono attaccate delle targhe con un essere umano nudo.