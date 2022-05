Meghan Markle alle Presidenziali Usa? Parla Valerie Biden

Chi è Valerie Biden Owens

Stando alla rivista Spectator, la sorella dell'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden è una figura molto nota nel panorama politico americana. L'esperta pare non lascia mai nulla al caso, molto attenta a misurare le parole e calcolare ogni minima risposta. Le sue dichiarazioni, dunque lascerebbero pensare che sia sempre più concreta la possibilita che la moglie del principe Harry possa non solo candidarsi alle Presidenziali Usa 2028, ma anche riuscire a vincere e diventare la prossima presidente Usa.

Meghan Markle e gli impegni nel sociale

I rumors americani riferiscono che ormai gli stessi democratici abbiano puntato sull'ex attrice per il 2028. Da quando ha lasciato Londra e si è trasferita insieme al marito negli Usa, Meghan si è molto impegnata in diverse campagne sociali, grazie alle quali ha stretto legami con personaggi molto influenti. Tra questi la famiglia Biden, Kamala Harris e gli Obama. Dopo la cancellazione della sua serie su Netflix, la Markle pare sia già in trattativa con altre piattaforme stremiang per la sua serie animata Pearl.