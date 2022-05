Principe Wiliam, la commozione per il ricordo della madre Diana

Il principe William e la moglie Kate Middleton sono intervenuti all'inaugurazione del memoriale Glade of Light , eretto in onore delle vittime dell'attentato alla Manchester Arena durante il concerto di Ariana Grande il 10 maggio del 2017. L'erede al trono ha tenuto un discorso per tutte le famiglie in lutto, e commosso ha detto: "Catherine e io sappiamo che l'impatto dell'atrocità durerà tutta la vita e oltre, e che il processo di guarigione è ancora in corso . Vogliamo assicurare a tutti voi che state lottando che siete nei nostri pensieri".

William quasi in lacrime nel ricordare mamma Diana

Il futuro re d'Inghilterra ha mostrato la sua vulnerabilità, trattenendo a fatica le lacrime nel ricordare il dolore provato per la prematura morte della madre, Lady Diana Spencer. L'ex moglie del principe Carlo morì nel 1997 in un incidente automobilistico a Parigi. "Come persona che vive il proprio dolore, so che ciò che conta di più per chi è in lutto è che coloro che abbiamo perso non siano dimenticati", ha proseguito il nipote della regina Elisabetta, quindi ha aggiunto: "C'è conforto nel ricordare. Il ricordo ti da la consapevolezza che quelle persone, sebbene ci siano state portate via troppo presto in maniera orribile, hanno vissuto. Hanno cambiato le nostre vite. Sono state amate e sono amate. È per questo che monumenti come Glade of Light sono così importanti. Per questo Catherine ed io volevamo essere tra voi, oggi".