Omicron 4 e 5: grande preoccupazione in Europa

Le varianti Covid Omicron 4 e 5 rappresentano delle varianti di preoccupazione per il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc): questo è quanto comunicato dall'ente nell'ultimo aggiornamento epidemiologico diffuso nella giornata del 13 maggio. BA4 e BA5 sono state identificate per la prima volta in Sudafrica nel gennaio e febbraio 2022, e ormai sono diventante dominanti in quelle zone.