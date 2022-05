Britney Spears, nuovo dramma: l'aborto spontaneo

Nuovo dramma per Britney Spears, che pare non avere pace. La cantante, che recentemente aveva ottenuto la revoca della tutela del padre, ha annunciato sui social di aver avuto un aborto spontaneo e quindi di aver perso il figlio che stava aspettando dal compagno Sam Ashgari. L'artista ha chiesto ai suoi fan rispetto e privacy per questo particolare momento, che è sopraggiunto a qualche settimana dalla lieta notizia della nuova gravidanza.