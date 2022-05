Ucraina: 227 bambini morti da inizio guerra

Il servizio stampa della Procura generale su Telegram, riporta Interfax Ukraine, afferma che sono 227 i bambini uccisi dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e oltre 420 sono rimasti feriti. La stima dei decessi e dei ferimenti non è però definitiva, poiché è è attualmente in corso il lavoro di ricognizione nei territori occupati e poi liberati è ancora in corso. A seguito dei bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe, sono state danneggiate 1.748 istituzioni educative, 144 delle quali completamente distrutte.