Elisabetta II in forma smagliante al Windsor Horse Show

Elisabetta II fa invidia a tutti i novantenni del Regno Unito e non solo. Neanche qualche settimana fa, la Sovrana aveva rinununciato a partecipare al Queen Speech, ovvero il tradizionale discorso al Parlamento inglese, sostuita dal futuro re d'Inghilterra, il principe Carlo. Pochi giorni dopo l'evento, la regina ha presenziato al Windsor Horse Show , appuntamento a cui non ha mai mancato e che ha dato il via alle celebrazioni per il suo Giubileo di platino .

Elisabetta II in forma smagliante

Elisabetta II, 96 anni e 70 anni di regno, è apparsa sorridente ed in ottima forma. Insomma, nulla a che vedere con le immagini della Sovrana sofferente post Covid. Ha abbandonato il bastone, si è alzata e seduta senza bisogno di essere aiutata, ma soprattutto a destare l'attenzione di tutti è stata la sua aria allegra. Un'immagine che non si vedeva da tempo. La regina d'Inghilterra è una grande appassionata di cavalli, ed al Royal Windsor Horse è stata vista tre volte e non ha perso neanche l'esibizione di Helen Mirren in The Queen. Ma non è tutto la nonna di William e Harry ha sorpreso anche per la sua ironia, reagendo alle battute del comico Omid Djalili.

Cambio di look per The Queen

C'è aria di festeggiamenti a Buckingham Palace, ed Elisabetta pare abbia optato anche per un look più sbarazzino e meno formale per le sue ultime uscite pubbliche. La domanda che tutti si pongono nel Regno Unito è cosa sia accaduto alla Regina Elisabeth. L'opinione di molti è quella che la reggenza di Carlo sia ormai iniziata, quindi la madre si sta godendo nel modo migliore il suo Giubileo. E gli altri compontenti della famiglia reale stanno portando avanti gli altri impegni della Corona.