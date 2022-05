Fedez invita Liliana Segre al podcast Muschio Selvaggio

Il rapper Fedez ha condiviso nelle scorse ore un post in cui si legge: " Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio , spero possa accogliere il nostro invito". La politica e superstite dell'Olocausto aveva detto: "mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah".

Le parole di Liliana Segre su Fedez e Ferragni

Per la Segre "sono ancora troppo pochi i visitatori del Memoriale di piazza Safra" in ricordo delle vittime italiane. "Ho visto che con suo marito Fedez si impegna sul sociale, mi piacerebbe conoscerla, il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi", aveva aggiunto la senatrice a vita. Parole che hanno quindi sollecitato l'immediata reazone del cantante, sempre pronto a sostenere le cause più importanti.