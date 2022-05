Ilona Staller-Cicciolina: "Ero una spia in Ungheria, ho rischiato di morire"

Archiviata l'esperienza all'Isola dei Famosi 2022 Ilona Staller, in arte Cicciolina, è tornata a parlare di un periodo non facile della sua vita. "Ho lavorato come spia. Non era divertente ed era un po' pericoloso, per fortuna appartiene al passato. Ai tempi dovevo riuscire a scoprire per quale motivo degli stranieri venivano nell'hotel dove facevo la cameriera, dovevo capire perché erano arrivati in Ungheria”, ha raccontato al programma radiofonico Un giorno da pecora su Rai Radio 1.